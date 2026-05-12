Nepi tenta di rapire una bimba di 2 anni dalle braccia della madre | bloccato dai passanti

Nella giornata di oggi, un uomo ha tentato di portare via una bambina di due anni mentre era in auto con la madre in via Roma a Nepi. Secondo quanto riferito, l'uomo si è avvicinato alla bambina con l'intento di strapparla dalle braccia della madre. Tuttavia, alcuni passanti hanno notato la scena e sono intervenuti, riuscendo a bloccare l'uomo prima che potesse portare a termine il gesto. La polizia sta indagando sull'accaduto.

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