Nepi tenta di rapire una bimba di 2 anni dalle braccia della madre | bloccato dai passanti
Nella giornata di oggi, un uomo ha tentato di portare via una bambina di due anni mentre era in auto con la madre in via Roma a Nepi. Secondo quanto riferito, l'uomo si è avvicinato alla bambina con l'intento di strapparla dalle braccia della madre. Tuttavia, alcuni passanti hanno notato la scena e sono intervenuti, riuscendo a bloccare l'uomo prima che potesse portare a termine il gesto. La polizia sta indagando sull'accaduto.
Tentato rapimento di una bimba di 2 anni in via Roma a Nepi, che un uomo ha cercato di strappare dalle braccia della madre in auto. Bloccato dai passanti, i carabinieri l'hanno portato in Procura.🔗 Leggi su Fanpage.it
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