Un uomo che aveva afferrato una bambina all’interno di un supermercato di via Corridoni I si trova ora sotto perizia psichiatrica. La richiesta è stata accolta dal giudice su proposta dell’avvocato difensore. L’episodio si è verificato all’interno di un punto vendita dell’Esselunga, attirando l’attenzione delle autorità e dei presenti. La procedura giudiziaria prosegue con l’esame delle condizioni psichiche dell’indagato.

IL CASO DI VIA CORRIDON I. Accolta la richiesta dell’avvocato difensoredell’uomo che afferrò una bimba all’Esselunga. Sarà sottoposto a perizia psichiatrica il 47enne in carcere da sabato 14 febbraio per il tentato sequestro aggravato di una bimba di un anno e mezzo. La piccola era stata afferrata all’improvviso, mentre usciva dall’Esselunga di via Corridoni con la manina stretta in quella della mamma. L’uomo deve rispondere anche di lesioni aggravate: la bambina ha riportato la frattura del femore e della tibia. Un’azione improvvisa, ma fortunatamente la mamma della piccola ha avuto la prontezza di tenerla stretta, mentre l’uomo la tirava per le gambine. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Tentato rapimento della bimba al supermercato, perizia psichiatrica per l’autore

