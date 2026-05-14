Nella mattina di ieri, un uomo di 31 anni è stato arrestato ad Acireale dopo aver tentato di rubare in una gioielleria nel centro della città. L’individuo, che aveva tentato di fuggire tra le auto dopo il tentativo di furto, è stato fermato dalle forze dell’ordine. L’intera operazione si è svolta nel corso di poche ore, senza altri coinvolgimenti o complicazioni.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Colpo all’alba nel centro città. Ad Acireale, in provincia di Catania, un uomo di 31 anni residente in città e già noto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio è stato arrestato in flagranza con l’accusa di tentato furto aggravato ai danni di una gioielleria del centro. L’episodio si è verificato nelle prime ore del mattino, quando una segnalazione al 112 NUE ha fatto scattare l’intervento congiunto di Carabinieri e Polizia di Stato. Il tentativo di intrusione e i danni al negozio. Secondo la ricostruzione, l’uomo avrebbe cercato di entrare nell’esercizio commerciale dopo aver danneggiato la vetrina e la porta d’ingresso con un flessibile.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Tentato furto in gioielleria ad Acireale: 31enne arrestato dopo la fuga tra le auto

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