Tentato furto in gioielleria ad Aversa indagini in corso per risalire alla banda
Le forze dell'ordine stanno conducendo approfondite indagini dopo un tentato furto avvenuto presso una gioielleria in via Magenta ad Aversa. Al momento, non ci sono ancora dettagli definitivi sui responsabili o sui mezzi utilizzati. La scena è stata prontamente mizzata e gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze e prove per identificare gli eventuali autori dell'episodio. La situazione è ancora sotto esame.
Proseguono le indagini degli agenti del Commissariato di Aversa per fare piena luce sul tentato furto alla gioielleria Grammatica in via Magenta. Il colpo è però sfumato. Decisivi la resistenza del vetro antiproiettile e il sistema di allarme del negozio. La banda si è quindi data alla fuga a bordo di almeno un’auto, un’Alfa Romeo Giulietta, abbandonando sul posto il furgone utilizzato per il colpo, lasciato ancora in moto e poi posto sotto sequestro. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato e la vigilanza privata: i poliziotti hanno avviato immediatamente le indagini mentre la Scientifica ha effettuato i rilievi del caso. Al vaglio degli investigatori le immagini di videosorveglianza della zona, alla ricerca di elementi utili per ricostruire l’esatta dinamica e identificare i responsabili.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
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