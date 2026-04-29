Le forze dell'ordine stanno conducendo approfondite indagini dopo un tentato furto avvenuto presso una gioielleria in via Magenta ad Aversa. Al momento, non ci sono ancora dettagli definitivi sui responsabili o sui mezzi utilizzati. La scena è stata prontamente mizzata e gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze e prove per identificare gli eventuali autori dell'episodio. La situazione è ancora sotto esame.

Proseguono le indagini degli agenti del Commissariato di Aversa per fare piena luce sul tentato furto alla gioielleria Grammatica in via Magenta. Il colpo è però sfumato. Decisivi la resistenza del vetro antiproiettile e il sistema di allarme del negozio. La banda si è quindi data alla fuga a bordo di almeno un’auto, un’Alfa Romeo Giulietta, abbandonando sul posto il furgone utilizzato per il colpo, lasciato ancora in moto e poi posto sotto sequestro. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato e la vigilanza privata: i poliziotti hanno avviato immediatamente le indagini mentre la Scientifica ha effettuato i rilievi del caso. Al vaglio degli investigatori le immagini di videosorveglianza della zona, alla ricerca di elementi utili per ricostruire l’esatta dinamica e identificare i responsabili.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Tentato furto in gioielleria ad Aversa, indagini in corso per risalire alla banda

Notizie correlate

Furto in gioielleria grazie alla fiamma ossidrica: è caccia alla bandaL'assalto è avvenuto nella notte tra il 15 e il 16 febbraio in viale della Stazione a Montegrotto Terme all'attività Marchi.

L'inchiesta sul tentato furto alla gioielleria: 6 i criminali in azione e camion rubato a VittoriaÈ risultato essere stato rubato a Vittoria, nel Ragusano, l'autocarro - un Fiat Iveco - utilizzato per trasportare il bobcat fino a corso Umberto a...

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: San Giuseppe Vesuviano, tentato furto in una gioielleria: i ladri scappano e rubano in un centro scommesse; Gioielleria svaligiata per la quarta volta nel Foggiano: il colpo in meno di 5 minuti; Il video: Asti, individuati i ladri del buco di una gioielleria; Umbria, anziana beffa i truffatori che volevano prenderle soldi e gioielli e li fa arrestare.

San Giuseppe Vesuviano, tentato furto in una gioielleria: i ladri scappano e rubano in un centro scommesseTentano il furto a una gioielleria ma qualcosa va storto e devono abbandonare il progetto di scasso. Attimi di terrore la scorsa notte, in via Passanti a San Giuseppe Vesuviano, dove poco dopo ... ilmattino.it

San Giuseppe Vesuviano, tentato furto in gioielleria: banda in fuga con AudiL’azione è avvenuta poco dopo le 2:00. I ladri sono arrivati a bordo di un’Audi bianca con targhe risultate rubate. agro24.it

Castelfranco Veneto | Tentato furto di giacche nel negozio, arrestati e rimessi in libertà - facebook.com facebook