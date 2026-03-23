Non ha accettato la separazione dalla sua ex e, in strada, ad Acireale, ha aggredito la donna e il suo nuovo compagno, accoltellandolo. L’autore della violenta aggressione avvenuta ieri sera, un 39enne originario di Aci Sant'Antonio, è stato identificato e arrestato da carabinieri della compagnia di Acireale per tentato omicidio. La vittima, soccorsa e trasportata all’ospedale Cannizzaro di Catania, è stata sottoposta a intervento chirurgico d’urgenza per le gravi lesioni riportate che hanno interessato anche organi vitali. E’ stata la donna a ricostruire l’accaduto ai militari dell’Arma: il suo ex compagno non avrebbe accettato la sua nuova relazione e, al culmine di un confronto in strada, ha accoltellato l’uomo, colpendolo con cinque fendenti. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Accoltella il compagno della sua ex, arrestato un 39enne per tentato omicidio ad Acireale

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