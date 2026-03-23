Accoltella il compagno della sua ex arrestato un 39enne per tentato omicidio ad Acireale
Non ha accettato la separazione dalla sua ex e, in strada, ad Acireale, ha aggredito la donna e il suo nuovo compagno, accoltellandolo. L’autore della violenta aggressione avvenuta ieri sera, un 39enne originario di Aci Sant'Antonio, è stato identificato e arrestato da carabinieri della compagnia di Acireale per tentato omicidio. La vittima, soccorsa e trasportata all’ospedale Cannizzaro di Catania, è stata sottoposta a intervento chirurgico d’urgenza per le gravi lesioni riportate che hanno interessato anche organi vitali. E’ stata la donna a ricostruire l’accaduto ai militari dell’Arma: il suo ex compagno non avrebbe accettato la sua nuova relazione e, al culmine di un confronto in strada, ha accoltellato l’uomo, colpendolo con cinque fendenti. 🔗 Leggi su Feedpress.me
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