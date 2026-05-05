Nella notte del 2 maggio, in piazza San Francesco a Salerno, si è verificata una scena di violenza che ha coinvolto una persona che ha tentato di rapinare un passante. La situazione è degenerata con un'aggressione, e le forze dell’ordine sono intervenute per fermare i responsabili. Un individuo è stato arrestato, mentre un altro è stato denunciato. La polizia ha condotto accertamenti sulla vicenda, che ha attirato l’attenzione dei residenti.

Momenti di tensione nella notte del 2 maggio in piazza San Francesco, a Salerno, dove si è verificata una violenta aggressione sfociata in un tentativo di rapina. A seguito di una segnalazione giunta al numero unico di emergenza 112, gli agenti della Polizia di Stato, con il personale della Squadra Volante, sono intervenuti tempestivamente sul posto. Secondo quanto ricostruito, due uomini avrebbero avvicinato un cittadino italiano, insistendo nel richiedere del tabacco e rivolgendo nel contempo espressioni offensive alla sua compagna. Al tentativo dell’uomo di allontanarsi, la situazione sarebbe degenerata: uno dei due lo avrebbe aggredito con calci e pugni, utilizzando anche una bottiglia di vetro e pietre, mentre il complice lo avrebbe immobilizzato alle spalle.🔗 Leggi su Zon.it

© Zon.it - Salerno, tentata rapina e aggressione in piazza San Francesco: un arresto e una denuncia

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