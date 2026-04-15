Lunedì 13 aprile, due persone sono state arrestate dalle forze dell’ordine a pochi passi dal supermercato Pam di Lucca, poco dopo aver commesso un furto all’interno del negozio. Durante la tentata rapina, uno dei malviventi ha portato con sé un coltello che teneva nella borsa. Le Volanti sono intervenute immediatamente, fermando i sospettati poco dopo l’evento.

Lunedì 13 aprile, nel tardo pomeriggio, due individui sono stati fermati dalle Volanti della Questura di Lucca a breve distanza dal supermercato Pam dopo un furto commesso all’interno del punto vendita. Gli agenti hanno arrestato un uomo di 32 anni, di nazionalità marocchina, e una giovane donna di 20 anni, cittadina italiana, entrambi già noti alle forze dell’ordine, per il reato di furto aggravato in concorso e per la denuncia relativa al porto di oggetti atti ad offendere. Dinamica del controllo e sequestro dell’arma bianca. L’intervento della polizia di Stato è scattato subito dopo la segnalazione del personale del supermercato, che aveva avvertito della fuga di due persone dopo il colpo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rapina al Pam di Lucca: coppia arrestata con coltello nella borsa

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