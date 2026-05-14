Un uomo di 77 anni è stato arrestato dai carabinieri a Campobello di Mazara, nel Trapanese, dopo aver tentato di uccidere il nipote di 25 anni. L'episodio si è verificato ieri, quando l'anziano ha sparato contro il giovane con una pistola. I militari sono intervenuti immediatamente e hanno arrestato l'uomo, che è stato portato in caserma. La vittima ha ricevuto cure mediche per le ferite riportate.

E’ stato arrestato l'anziano di 77 anni che ieri era stato fermato dai carabinieri di Campobello di Mazara (Trapani) dopo che aveva tentato di uccidere il nipote di 25 anni. L’indagato è accusato di tentativo di omicidio e porto e detenzione abusivi di armi e munizioni. L'uomo armato di una pistola calibro 9, secondo quando emergerebbe da una prima ricostruzione, si era presentato a casa del nipote e per cause ancora da accertare avrebbe esploso alcuni colpi d’arma da fuoco verso il giovane, che è rimasto illeso a causa di un inceppamento dell’arma impugnata dallo zio che aveva esploso almeno 6 colpi. A casa dell’anziano sono stati sequestrati una pistola calibro 9 e diversi proiettili. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Tenta di uccidere il nipote a colpi di pistola: anziano arrestato nel Trapanese

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