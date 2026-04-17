Napoli Marianella 33enne tenta di sfuggire a rapina gli sparano 5 colpi di pistola alla schiena

Nella notte a Napoli, un uomo di 33 anni ha cercato di sfuggire a una rapina e ha ricevuto cinque colpi di pistola alla schiena. La vittima, con precedenti penali, è stata trasportata in ospedale per le ferite riportate. L’episodio si è verificato in un quartiere di Marianella, dove i responsabili dell’aggressione sono fuggiti prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. La polizia sta indagando per identificare gli aggressori.

. Il racconto del ferito Ai sanitari del Pronto Soccorso dell'ospedale Cardarelli, dove è arrivato nel cuore della notte, ha riferito di aver subito un tentativo di rapina mentre camminava nella zona cosiddetta della Marianella, nell'area a nord del capoluogo, tra il quartiere collinare dei Colli Aminei e PiscinolaChiaiano. 33 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato raggiunto da proiettili al braccio sinistro, alle gambe e alla schiena, nella parte bassa. Non è in pericolo di vita ma resta in osservazione: dovrà essere sottoposto ad un delicato intervento chirurgico per la rimozione delle pallottole che non pare abbiano leso organi vitali.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Napoli, Marianella, 33enne tenta di sfuggire a rapina, gli sparano 5 colpi di pistola alla schiena Notizie correlate Napoli, 33enne ferito da cinque colpi di pistola: “Mi hanno ferito in un tentativo di rapina”Un uomo di 33 anni, già noto alle forze dell’ordine, è rimasto ferito da cinque colpi di pistola nella notte a Napoli. Gli sparano davanti alla palestra: esperto di fitness 46enne ucciso in Brasile a colpi di pistolaRoberto Cunha Lima, noto come 'Beto Cunha Coach', è stato ucciso a colpi di pistola martedì 25 marzo davanti alla sua palestra a Salvador, in Brasile.