Tensioni al picchetto anti-licenziamento | due poliziotti feriti
Due agenti di polizia sono rimasti feriti in seguito a scontri avvenuti durante un picchetto contro i licenziamenti organizzato da un sindacalista presso un'azienda di Sant’Agata Bolognese. La protesta aveva come obiettivo quello di opporsi alle decisioni di licenziamento di alcuni lavoratori, attirando l’attenzione sulla situazione all’interno della fabbrica. La manifestazione si è conclusa con l’intervento delle forze dell’ordine, che sono rimaste coinvolte nello scontro e hanno riportato ferite.
Tensione a un picchetto anti-licenziamento di un lavoratore, sindacalista, della Desa Industry di Sant’Agata Bolognese. I fatti sono avvenuti nella mattinata di ieri, 13 maggio, fuori dai cancelli dell’azienda.Circa quaranta persone del sindacato SI Cobas e della piattaforma di intervento sociale. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
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