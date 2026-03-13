Non pagano il conto al ristorante | maxi rissa in strada | feriti due poliziotti

Ieri pomeriggio in via Toledo, nel centro cittadino, si è verificata una rissa scoppiata all’interno di un ristorante dopo che alcuni clienti si sono rifiutati di pagare il conto. L’episodio è degenerato all’esterno, con diverse persone coinvolte, e durante gli scontri sono rimasti feriti due agenti della polizia locale intervenuti per sedare la situazione. La scena si è protratta per alcuni minuti prima che arrivassero le forze dell’ordine.

Attimi di tensione ieri pomeriggio nei pressi di via Toledo, in pieno centro, per una rissa scoppiata in un ristorante durante la quale sono rimasti feriti anche due agenti della polizia locale intervenuti sul posto. Tutto sarebbe partito dal fatto che due clienti non hanno pagato il conto perché - a loro dire - il cibo consumato non era buono. A quel punto si sarebbero allontanati. I gestori del locale, quindi, li hanno inseguiti, ma una volta raggiunti in via Toledo dalle parole si è passati ai fatti. La rissa è avvenuta davanti agli occhi di turisti e passanti increduli. Notato il caos, alcuni agenti della polizia locale sono intervenuti, ma sono rimasti feriti. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

