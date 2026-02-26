Picchetto e tensione ai cancelli della FedEx SI Cobas contesta un licenziamento

Dopo la mancata conciliazione in Prefettura, il sindacato ha indetto lo stato di agitazione. Blocchi agli ingressi e tensioni con la Polizia, intervenuta anche con la Celere Da ormai 48 ore i sindacalisti e gli attivisti del SI Cobas stanno presidiando i cancelli del magazzino FedEx Express di Modena, situato in area artigianale tra via Germania e via Jugoslavia. Alcune decine di persone hanno iniziato il picchetto nella ntte tra martedì e mercoledì, come segno di protesta per il licenziamento di un lavoratore. Forme analoghe di mobilitazione si stanno verificando in altri stabilimenti italiani del colosso della logistica. Gli attivisti stanno bloccando i varchi di accesso, causando un rallentamento dell'attività aziendale, tramite l'impedimento o il rallentamento del passaggio dei furgoni in ingresso e in uscita. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

