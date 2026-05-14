Tensione in Ferretti Il socio Kkcg Maritime invoca il Golden Power
La giornata precedente all’assemblea di Ferretti è stata caratterizzata da tensioni tra il management e il socio Kkcg Maritime, che ha richiesto l’intervento del Golden Power. La società, con sede a Forlì, è uno dei principali attori nel settore della nautica, con ricavi superiori a un miliardo di euro nel 2025 e un utile netto di circa 90 milioni. La riunione di oggi deciderà il futuro della compagnia, al centro di questa disputa.
di Marco Bilancioni È stata una giornata di veleni la vigilia dell’assemblea che, oggi, decide il futuro di Ferretti, colosso della nautica nato e cresciuto a Forlì, leader mondiale del settore (nel 2025 ha chiuso con oltre un miliardo di ricavi e 90 milioni di utili netti). A poche ore dal voto degli azionisti, lo sfidante Karel Komarek – candidato presidente di Ferretti – ha scritto alla premier Giorgia Meloni e ai ministri Adolfo Urso (Sviluppo Economico e Made in Italy) e Guido Crosetto (Difesa), oltre agli organi di vigilanza sulla Borsa, segnalando le mosse dei rivali cinesi per mantenere il controllo dell’azienda. Arrivando a ipotizzare l’intervento del Governo con il Golden Power.🔗 Leggi su Quotidiano.net
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