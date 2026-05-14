Tensione in Ferretti Il socio Kkcg Maritime invoca il Golden Power

La giornata precedente all’assemblea di Ferretti è stata caratterizzata da tensioni tra il management e il socio Kkcg Maritime, che ha richiesto l’intervento del Golden Power. La società, con sede a Forlì, è uno dei principali attori nel settore della nautica, con ricavi superiori a un miliardo di euro nel 2025 e un utile netto di circa 90 milioni. La riunione di oggi deciderà il futuro della compagnia, al centro di questa disputa.

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