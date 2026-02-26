Giada Zanola l' ex fidanzato in aula | Non ha mai tentato di togliersi la vita

VIGONZA (PADOVA) - «Signor Fabio, lei è l’ex fidanzato di Giada Zanola?». «Sì». «Le è mai capitato di dover salvare Giada mentre stava cercando di suicidarsi buttandosi dal cavalcavia sull’A4 a Vigonza?». «Oddio, per fortuna no». «E perché lo avrebbe raccontato alla mamma di Andrea Favero durante una grigliata a casa di amici comuni?». «Non l’ho mai raccontato, non aveva senso lo facessi. In un anno insieme non ho mai assistito a un tentativo di suicidio da parte di Giada, né in quella forma né in un’altra». Giada Zanola, l'esperto in informatica in aula: «L'auto sul ponte è stata ferma per oltre 1 minuto» LA CONVOCAZIONE D’URGENZA Sono da poco passate le 17. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

Morte di Giada Zanola, un detenuto rivela: «Andrea Favero mi ha confidato di averla uccisa»Tra “confidenze” e ricostruzioni: si è tenuta oggi, mercoledì 17 dicembre, a Padova la quarta udienza del processo ad Andrea Favero, il 39enne...

