Comune tensione nel centrosinistra Calenda | verifica di maggioranza Pd all’attacco sul Cpr di via Corelli

Nel cuore della città, si registrano tensioni all’interno del centrosinistra in Comune, mentre il sindaco ha espresso il desiderio che prevalga il buon senso e ha escluso una verifica di maggioranza. Nel frattempo, il Partito Democratico ha criticato la gestione del centro di permanenza temporanea in via Corelli. Il leader di un partito ha annunciato una verifica di maggioranza, mentre da Palazzo Reale il primo cittadino ha commentato sulla situazione politica senza anticipare cambiamenti imminenti.

La mattina, da Palazzo Reale, il sindaco Giuseppe Sala si augura che nel centrosinistra in Comune "prevalga il buon senso" ed esclude "una verifica di maggioranza" dopo le tensioni sulla mancata sospensione del gemellaggio tra Milano e Tel Aviv. Nel pomeriggio, invece, dall’ Università Bicocca, il leader di Azione Carlo Calenda invoca la verifica di maggioranza, aggiunge che essa si sarebbe già dovuta fare dopo il "no" dei Verdi al progetto del nuovo stadio di San Siro e arriva a dire che l’assessora verde Elena Grandi si sarebbe dovuta dimettere subito dopo quel "no" al nuovo stadio, "ma tanto non lo farà mai". Il centrosinistra a Palazzo Marino va avanti in ordine sparso.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Comune, tensione nel centrosinistra. Calenda: verifica di maggioranza. Pd all’attacco sul Cpr di via Corelli Notizie correlate Iran, Meloni: “Pd strabico”. Via libera alla Camera alla risoluzione di maggioranza. Nel centrosinistra mosaico di posizioniROMA – Alla Camera, Giorgia Meloni, conclude la giornata delle comunicazioni sulla crisi in Iran rivendicando, “contenta”, di “essere diversa da voi”. Frosinone: Battisti (Pd), centrosinistra perde maggioranza alle provinciali, serve rilancioIl centrosinistra “non è più maggioranza: ecco il dato che emerge dalle elezioni per il rinnovo del Consiglio provinciale di Frosinone. Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Comune, tensione nel centrosinistra. Calenda: verifica di maggioranza. Pd all’attacco sul Cpr di via Corelli. Comune, tensione nel centrosinistra. Calenda: verifica di maggioranza. Pd all’attacco sul Cpr di via CorelliLa mattina, da Palazzo Reale, il sindaco Giuseppe Sala si augura che nel centrosinistra in Comune prevalga il buon senso ed esclude una verifica di maggioranza dopo le tensioni sulla mancata sospe ... ilgiorno.it Ddl migranti, via i limiti alle ispezioni nei Cpr. E a Milano il centrosinistra diffida Sala: Chieda la chiusura del centroLa Ragioneria generale dello Stato ha dato il via libera al disegno di legge in materia di immigrazione varato dal Consiglio dei ministri l'11 febbraio scorso ... ilfattoquotidiano.it