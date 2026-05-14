La tennistavolista paralimpica faentina ha conquistato il suo terzo bronzo in due settimane all’ITTF World Para Challenger di Lasko, in Slovenia. Con questa medaglia, ha accumulato punti utili per la qualificazione ai Mondiali di novembre in Thailandia. La competizione ha visto la partecipazione di atleti provenienti da vari paesi, confermando l’interesse internazionale per questa disciplina. La vittoria si aggiunge alle precedenti prestazioni della giocatrice nelle ultime settimane.

Carlotta Ragazzini cala il tris. L’atleta paralimpica faentina ha vinto all’ ITTF World Para Challenger di Lasko in Slovenia, la terza medaglia di bronzo in due settimane, conquistando altri punti per la qualificazione al Mondiale di novembre in Thailandia. Ragazzini, impegnata nella classe 3 di tennis tavolo, ha sfiorato l’impresa in semifinale con la croata Andela Muzinic Vincetic, numero due al mondo. Per la prima volta nella storia dei loro confronti diretti è arrivata al match point, avendone ben due (10-8), vedendoseli però annullare per la bravura dell’avversaria. Nonostante la sconfitta per 2-3 (8-11; 11-8; 4-11; 11-7; 10-12) per la 24enne romagnola è stato un grande segnale di crescita, considerando anche che è tornata a gareggiare a fine aprile dopo un lungo stop.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Tennistavolo, la Ragazzini cala il tris: bronzo in Slovenia

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