Promozione La Sinalunghese cala il ’tris’ e sale al terzo posto

La terza vittoria consecutiva ha fatto bene a morale e classifica per una Sinalunghese che risalita al terzo posto a meno cinque punti dalla capolista Casentino e meno quattro dall' Audax Rufina. Contro il Pienza i rossoblù di Testini hanno giocato una ottima partita, vincendo 3-0 e vanificando altre nitide occasioni da gol. "Abbiamo fatto molto bene contro il Pienza – ha detto il tecnico Testini – creando molte occasioni di gioco dopo delle belle trame anche se spesso siamo poco prolifici rispetto a quanto produciamo. Il campionato? Lo conosco bene, è equilibrato, difficile e con partite sempre molto tirate, perché tutti cercano di raggiungere i propri obiettivi.

