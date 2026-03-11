Prevenzione criminalità ai danni delle banche | sottoscritto protocollo in Prefettura

Nella serata di mercoledì 11 marzo, presso la Prefettura di Brindisi, è stato firmato un nuovo Protocollo d’intesa dedicato alla prevenzione delle attività criminali rivolte alle banche e ai loro clienti. L’evento ha coinvolto rappresentanti delle istituzioni e delle forze dell’ordine, che hanno formalizzato l’accordo per rafforzare le misure di sicurezza contro i reati finanziari.

Assalti sportelli Atm: firmato protocollo d'intesa per prevenzione danni a banche e clientiBRINDISI - Si è tenuta quest'oggi, presso la Prefettura, una riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, presieduta dal...

Aiuti alle persone senza fissa dimora, sottoscritto Protocollo in PrefetturaTempo di lettura: 3 minutiAlla presenza del Prefetto di Napoli, Michele di Bari e del Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, in prefettura a Napoli è...

