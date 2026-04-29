Tennis | Sinner batte Jodar e vola in semifinale a Madrid

Jannik Sinner si qualifica per le semifinali del "Mutua Madrid Open", quarto Masters 1000 stagionale, dotato di un montepremi di 8.235.540 euro, che si sta disputando sulla terra battuta della "Caja Magica" della capitale spagnola. Il 24enne fuoriclasse altoatesino, numero uno del ranking Atp e del tabellone, ha superato nei quarti la wild card spagnola Rafael Jodar, 42esimo della classifica mondiale, in due set con il punteggio di 6-2 7-6(0), dopo un’ora e 57 minuti di gioco. Per un posto in finale l’azzurro sfiderà il vincente del match tra il francese Arthur Fils, n.25 Atp e 21 del torneo, ed il ceco Jiri Lehecka, 14esimo del ranking e 11esimo del seeding, autore negli ottavi dell’eliminazione di Lorenzo Musetti.🔗 Leggi su Feedpress.me

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