Tennis | Darderi da sogno batte Jodar e vola in semifinale Oggi Sinner-Rublev alle 13

Luciano Darderi si è qualificato per le semifinali degli Internazionali d’Italia dopo aver sconfitto Jodar in una partita durata più di tre ore. L’incontro si è concluso con la vittoria del giocatore italiano, che ha dimostrato determinazione e resistenza sul campo. Oggi si disputerà l’incontro tra Sinner e Rublev alle 13, completando così il quadro delle finali di singolare maschile.

Luciano Darderi vince una battaglia di oltre tre ore e vola in semifinale agli Internazionali d’Italia. Batte in tre set lo spagnolo Rafael Jodar con il punteggio di 7-6, 5-7, 6-0 e ora affronterà il norvegese Casper Ruud. Il match di quarti di finale è stato interrotto per scarsa visibilità, data dai problemi arrivati dal fumo dei fuochi d’artificio provenienti dallo stadio Olimpico, dove si è svolta la finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter. L’interruzione è avvenuta dopo che il fumo ha dato problemi all’occhio di falco che ha chiamato un dritto di Darderi out che era ampiamente dentro. Il match è ripreso dopo 19 minuti di interruzione. Oggi è il giorno di Jannik Sinner, che giocherà alle 13 contro Andrey Rublev nella gara valida per i quarti di finale.🔗 Leggi su Feedpress.me

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