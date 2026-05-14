Temporali vento e mareggiate in Toscana | venerdì di allerta meteo
Venerdì 15 maggio la regione sarà interessata da condizioni meteorologiche instabili a causa di un'area di bassa pressione proveniente dall'Atlantico. Sono previste precipitazioni temporalesche, spesso intense, accompagnate da vento forte e mareggiate lungo le coste. La situazione riguarda quasi tutta la regione, con il rischio di fenomeni meteo che potrebbero interessare diverse zone. La giornata si prospetta caratterizzata da un peggioramento delle condizioni atmosferiche rispetto ai giorni precedenti.
Una situazione ancora di instabilità dal punto di vista meteorologico per la giornata di domani, venerdì 15 maggio, a causa di un’area di bassa pressione proveniente dall’Atlantico che porterà precipitazioni temporalesche anche intense su quasi tutta la regione. L’area di bassa pressione si. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
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Temi più discussi: Allerta meteo per vento e mareggiate / Notizie / Novità / Homepage; Temporali, vento e mareggiate, codice giallo su Toscana nord ovest; Allerta Meteo Toscana: temporali forti, vento e mareggiate; Temporali, vento e mareggiate: allerta gialla su tutta la provincia di Lucca.
#Maltempo in arrivo al Centro-Nord, giovedì 14 maggio scatta l’allerta gialla in sette regioni tra temporali e vento forte. Previsti rovesci intensi, grandine e mareggiate lungo alcune coste esposte. ift.tt/5IjK1yC x.com
Segnalazioni di Protezione Civile: temporali, vento, mareggiate. Temperature minime stazionarie o in calo, massime stazionarie o in calo. A Genova tra 14 e 18 gradi, a Busalla tra 10 e 13. Umidità su valori alti facebook
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