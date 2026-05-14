Temporali vento e mareggiate in Toscana | venerdì di allerta meteo

Da pisatoday.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 15 maggio la regione sarà interessata da condizioni meteorologiche instabili a causa di un'area di bassa pressione proveniente dall'Atlantico. Sono previste precipitazioni temporalesche, spesso intense, accompagnate da vento forte e mareggiate lungo le coste. La situazione riguarda quasi tutta la regione, con il rischio di fenomeni meteo che potrebbero interessare diverse zone. La giornata si prospetta caratterizzata da un peggioramento delle condizioni atmosferiche rispetto ai giorni precedenti.

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Una situazione ancora di instabilità dal punto di vista meteorologico per la giornata di domani, venerdì 15 maggio, a causa di un’area di bassa pressione proveniente dall’Atlantico che porterà precipitazioni temporalesche anche intense su quasi tutta la regione. L’area di bassa pressione si. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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