Temporali vento e mareggiate in Toscana | venerdì di allerta meteo

Venerdì 15 maggio la regione sarà interessata da condizioni meteorologiche instabili a causa di un'area di bassa pressione proveniente dall'Atlantico. Sono previste precipitazioni temporalesche, spesso intense, accompagnate da vento forte e mareggiate lungo le coste. La situazione riguarda quasi tutta la regione, con il rischio di fenomeni meteo che potrebbero interessare diverse zone. La giornata si prospetta caratterizzata da un peggioramento delle condizioni atmosferiche rispetto ai giorni precedenti.

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