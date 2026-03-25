Aria fredda sulla Toscana | allerta meteo per vento mareggiate e neve

La Protezione civile regionale ha emesso un’allerta meteo per la Toscana in vista di domani, giovedì 26 marzo. La comunicazione riguarda un rischio vento esteso a tutta la regione, accompagnato da mareggiate e nevicate. L’allerta è stata diffusa dalla sala operativa e riguarda le attività quotidiane e le condizioni atmosferiche previste per la giornata.

Estesa dalla sala operativa della Protezione civile regionale l'allerta meteo per rischio vento su tutta la Toscana per la giornata di domani, giovedì 26 marzo. L'aria fredda in arrivo dal Nord Europa con transito di un rapido fronte porterà infatti come già annunciato instabilità sulla nostra regione. Emesso inoltre un avviso di allerta gialla per mareggiate su costa e Arcipelago per tutta la giornata di domani, mentre un avviso di codice giallo per neve, in vigore sempre per la giornata di giovedì, riguarderà Mugello, Alto Mugello, Valtiberina e Casentino. Sono previste infatti nevicate oltre 600-700 metri sui settori appenninici settentrionali e orientali, sul Casentino e occasionalmente sul Pratomagno e sui rilievi meridionali. 🔗 Leggi su Pisatoday.it © Pisatoday.it - Aria fredda sulla Toscana: allerta meteo per vento, mareggiate e neve Articoli correlati Aria fredda in ingresso in Toscana, tempo instabile e pioggia: scatta l'allerta meteo per ventoNuova instabilità sulla nostra regione a partire da oggi, mercoledì 25 marzo, con l’ingresso di aria fredda dal nord Europa. Maltempo, pioggia, vento, neve e mareggiate: allerta meteo in ToscanaProrogata dalla Sala operativa della Protezione civile regionale fino alle ore 9 di domani, sabato 10 gennaio, l'allerta arancione per mareggiate su... Contenuti e approfondimenti su Aria fredda Temi più discussi: Sta cambiando l’aria sulla Toscana, torna il sapore dell’inverno: ecco le prime misure; In arrivo aria fredda in Toscana, codice giallo per vento forte sui crinali; Torna l’aria fredda. Codice giallo per vento; Aria fredda in Toscana, codice giallo per vento forte sui crinali. In arrivo aria fredda in Toscana, codice giallo per vento forte sui crinaliIn arrivo aria fredda domani, mercoledì 25 marzo, in Toscana dove la Protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per vento forte sui crinali. (ANSA) ... ansa.it Aria fredda in ingresso in Toscana, tempo instabile e pioggia: scatta l'allerta meteo per ventoPer questo la Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un’ allerta con codice giallo per vento forte che interesserà, in particolare, la Romagna toscana e il bacino del Reno, con ... pisatoday.it Parentesi d’Inverno, senza neve Una massa d’aria fredda di origine artica si addossa alle Alpi e, dalla serata di domani, Mercoledì, affluirà sulla nostra penisola. Dunque, domani, una giornata di Sole prevalente. Nuvolosità addensata, con rovesci sparsi, si tro - facebook.com facebook Buongiorno e buona #domenica , transita un impulso di aria fredda. Precipitazioni attese al Nord Ovest e su parte del Centro Sud. Neve a 700m su Alpi occidentali. Tutti i dettagli sull'App di #3BMeteo x.com