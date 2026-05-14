La competizione tra Cina e Stati Uniti viene oggi letta a Pechino attraverso una particolare lente temporale, ossia come una sfida da vincere nel lungo periodo. È una prospettiva che affonda nelle teorie di Mao Zedong e, in particolare, nel saggio scritto dall’ex leader cinese nel 1938 e intitolato Sulla guerra prolungata, tornato al centro del dibattito pubblico ogni volta che la tensione con Washington cresce. Quando l’amministrazione Trump ha imposto dazi molto elevati contro Pechino, i media di Stato del Dragone hanno non a caso invitato a rileggere quel testo come guida per comprendere la fase attuale dello scontro. La guerra prolungata di Mao. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Tempo e la "teoria di Mao": così la Cina di Xi pianifica la "vittoria finale" sugli Usa di Trump

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