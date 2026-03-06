La guerra dell’intelligenza artificiale | così gli Usa allarmano la Cina di Xi

Gli Stati Uniti hanno avviato una campagna di comunicazione per mettere in guardia la Cina, guidata da Xi Jinping, sugli sviluppi dell’intelligenza artificiale nel settore militare. La discussione riguarda le nuove tecnologie che stanno trasformando gli assetti strategici internazionali e le capacità militari di entrambe le nazioni. La questione è al centro dello scontro tra i due paesi sulla supremazia tecnologica e militare.

Le operazioni americane in Iran e Venezuela mostrano l'integrazione tra IA, droni e analisi dei dati nelle strategie militari. Per molti osservatori di Pechino Washington mantiene un vantaggio difficile da colmare La rivoluzione militare dell'intelligenza artificiale (IA) sta ridisegnando gli equilibri strategici globali. Sembrerà strano crederlo, ma secondo diversi analisti la Cina rischia di trovarsi indietro rispetto agli Stati Uniti proprio in questo campo decisivo. Le operazioni militari degli Usa in Iran mostrano infatti come l'IA non sia più una tecnologia sperimentale ma un elemento centrale delle strategie belliche moderne....