L’evento TekWeek 2026, dedicato all’educazione filmica e ambientale, si aprirà con un’anteprima domenica 17 maggio presso il Circolo del Cinema di Verona. La rassegna principale si svolgerà dal 22 al 24 maggio tra Villa Albertini e BeCinema ad Arbizzano di Negrar di Valpolicella. La manifestazione prevede una serie di incontri e proiezioni incentrate sui temi dell’ambiente e del cinema, con varie attività programmate nelle due location.

Sarà l’anteprima di domenica 17 maggio al Circolo del Cinema di Verona ad aprire il percorso di TekWeek 2026 – Giornate per l’educazione filmica e ambientale, la rassegna in programma dal 22 al 24 maggio tra Villa Albertini e BeCinema ad Arbizzano di Negrar di Valpolicella. Il festival, nato.🔗 Leggi su Veronasera.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Educazione filmica e ambientale nelle tre giornate di TekWeekDal 22 al 24 maggio ad Arbizzano tre giorni di cinema, musica, laboratori, pratiche ecologiche e azioni collettive.

City nature challenge 2026: educazione ambientale e ricerche guidate nel Parco dei Monti Auruncill Parco Naturale dei Monti Aurunci partecipa per la prima volta alla City Nature Challenge (CNC), la più grande iniziativa internazionale di...

Si parla di: Educazione filmica e ambientale nelle tre giornate di TekWeek.

Giornate FAI Primavera 2026, 750 aperture in 400 cittàSabato 21 e domenica 22 marzo tornano per la 34esima edizione le 'Giornate FAI di Primavera': il più importante evento di piazza dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese con ... rainews.it

Quali sono i luoghi aperti in Toscana per le Giornate Fai di Primavera 2026Sabato 21 e domenica 22 marzo 2026 torna l’appuntamento dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico con visite a contributo libero. Ecco l’elenco completo delle aperture in Toscana, diviso per ... lanazione.it