Educazione filmica e ambientale nelle tre giornate di TekWeek

Dal 22 al 24 maggio ad Arbizzano si svolge una manifestazione che propone tre giornate dedicate al cinema, alla musica, a laboratori e pratiche ecologiche. Durante l’evento vengono presentati diversi film, si tengono attività pratiche rivolte alla tutela ambientale e si svolgono azioni collettive. Sono previste anche sessioni di approfondimento e incontri con esperti del settore, per promuovere un’educazione filmica e ambientale.

Dal 22 al 24 maggio ad Arbizzano tre giorni di cinema, musica, laboratori, pratiche ecologiche e azioni collettive. Anteprima il 17 maggio al Circolo del Cinema di Verona. Torna dal 22 al 24 maggio 2026 negli spazi di Villa Albertini e BeCinema ad Arbizzano di Negrar di Valpolicella la seconda.🔗 Leggi su Veronasera.it Notizie correlate Leggi anche: È ripartito il progetto di educazione ambientale “Scuole EcoSostenibili Minerva” promosso da Minerva Scarl nelle scuole di Carpineto Romano, Colleferro, Gorga, Labico e Segni Meldola, progetto di educazione ambientale al viaNonno Banter57 Giochi di strada, con il patrocinio del Comune di Meldola propone il progetto di educazione ambientale ‘Esploratori del territorio. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Natura ed educazione ambientale al Museo Lusérn con la biologa Francesca Mor; Il Futuro che Costruiamo: tour e villaggio d’educazione ambientale nell’Aro 7; Ambarabà Ricicloclò 2026, la scuola Giulio Cesare vince il concorso di educazione ambientale; Torino, CinemAmbiente Junior 2026, le proiezioni fino al 13 maggio. Il Futuro che Costruiamo: tour e villaggio d’educazione ambientale nell’Aro 7Prosegue il viaggio d’informazione ecologica promosso nell’ambito di raccolta ottimale e nei venti comuni che ne fanno parte ... lecceprima.it Via alla Fiera di Educazione alla Sostenibilità Ambientale/ Piccarolo (FLA): Luogo di incontro e dialogoÈ in corso in queste ore la quarta edizione della Fiera di Educazione alla Sostenibilità Ambientale a Milano: abbiamo incontrato Piccarolo, Maione e Lo Palo Si sta tenendo in queste ore nella ... ilsussidiario.net L’attrice si racconta tra cinema e vita privata: «Servono impegno e consapevolezza». E propone più educazione emotiva e civica nelle scuole per formare le nuove generazioni - facebook.com facebook