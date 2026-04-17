City nature challenge 2026 | educazione ambientale e ricerche guidate nel Parco dei Monti Aurunci

Il Parco Naturale dei Monti Aurunci prende parte per la prima volta alla City Nature Challenge, un evento internazionale dedicato alla raccolta di dati sulla biodiversità attraverso il contributo di cittadini e ricercatori. Questa iniziativa coinvolge diverse città nel mondo e si concentra sulla documentazione di specie animali e vegetali presenti nei rispettivi territori. L’obiettivo è promuovere l’educazione ambientale e raccogliere informazioni utili allo studio degli ecosistemi locali.

ll Parco Naturale dei Monti Aurunci partecipa per la prima volta alla City Nature Challenge (CNC), la più grande iniziativa internazionale di "citizen science" dedicata al monitoraggio della biodiversità.Questa competizione mondiale amichevole invita i cittadini a documentare piante, animali e.🔗 Leggi su Latinatoday.it Notizie correlate 'City Nature Challenge 2026': ferraresi invitati a fotografare le specie di flora e di faunaIl Museo Civico di Storia Naturale di Ferrara ha aderito anche quest'anno alla ‘City Nature Challenge’, un evento di collaborazione globale per lo... Ricerche, laboratori ed educazione ambientale: inaugurato il polo sulla biodiversità del TevereÈ stato inaugurato sabato 11 aprile il Polo scientifico-didattico regionale sulla biodiversità del Tevere. Altri aggiornamenti City Nature Challenge 2026: Ferrara partecipa alla sfida internazionale e invita i cittadini a fotografare il maggior numero di specie di flora e faunaIl Museo Civico di Storia Naturale di Ferrara ha aderito anche quest'anno alla City Nature Challenge, un evento di collaborazione globale per lo studio e la tutela della biodiversità che si terrà dal ... cronacacomune.it Il Parco dei Castelli Romani protagonista del City Nature Challenge 2026Il Parco Regionale dei Castelli Romani, anche quest’anno, partecipa al City Nature Challenge (CNC), la più grande iniziativa internazionale di citizen ... castellinotizie.it