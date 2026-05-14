Sul palco del teatro si svolge una rappresentazione che mette in discussione le dinamiche familiari attraverso un racconto incentrato sull’arrivo di una nuova badante. La storia esplora come questa figura possa influenzare i rapporti tra i componenti di una famiglia e se sia in grado di risolvere i conflitti interni. La pièce mette in scena le tensioni e le relazioni che si instaurano quando una persona esterna entra a far parte della quotidianità familiare.

? Punti chiave Come può una nuova badante scardinare gli equilibri di una famiglia?. Chi è la figura capace di risolvere i conflitti tra i familiari?. Perché il primo tentativo di assistenza si è rivelato un fallimento?. Cosa accade quando il peso della cura rischia di distruggere i rapporti?.? In Breve Cast include Carmela Ranalli, Fausto Verdecchia, Annamaria Ginestra e Giancarlo Verdecchia.. Lula interpretata da Annamaria Ginestra sostituisce Alexia per gestire la cura domestica.. Dante Fortuna interpreta Gregorio mentre Pasquale Forcella e Maria Del Sole completano il cast.. L'opera di Giancarlo Verdecchia conclude la rassegna Premio Marrucino 2026 al Teatro Marrucino.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Teatro Marrucino: l’ironia della cura familiare scuote il palcoscenico

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