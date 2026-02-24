Non sono un gigolò | si ride con il teatro dialettale al Marrucino di Chieti

Un equivoco comico ha scatenato risate al teatro Marrucino di Chieti durante la rappresentazione di “Non sono un gigolò”. La commedia, scritta da Sasà Girolamo Palumbo e interpretata dalla compagnia “Camomilla a colazione”, ha coinvolto il pubblico con dialoghi divertenti e situazioni esagerate. La regia di Felice D'Onofrio ha guidato gli attori tra battute veloci e gag esilaranti, creando un’atmosfera leggera e spensierata. La serata si è conclusa con applausi entusiasti.

Sul palco saliranno Gianfranco Santorelli (nel ruolo di Michele Gigolo), Luigi Scafuro (Avv. Antonio Petrone), Emanuela Carifi (Zia Erminia), Antonio La Manna (Donatello), Ilaria D'Elia (Francesca), Giusy La Manna (Palmira), Nicola Pandico (Aniello-Guardia), Felice D'Onofrio (Sen. Aldo Macario). "Non sono un gigolò" è la storia di Michele Gigolo, un giovane chef proprietario di un ristorante al centro di Napoli. Dopo 10 anni di successi, la Asl gli intima di chiudere il locale. Il giovane, insieme al suo avvocato di fiducia, cerca di capire le motivazioni dell'immediata chiusura. Dopo varie vicissitudini e tentativi, l'operazione "chiarimento" fallisce.