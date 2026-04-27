La Rai ha commentato la questione della vendita del Teatro delle Vittorie, affermando che i costi associati all’operazione sono insostenibili. Nel frattempo, un rappresentante politico ha criticato il servizio pubblico per la sua incapacità di tutelare i propri simboli. La discussione si concentra sulle difficoltà finanziarie e sulla gestione dei beni culturali legati alla Rai, senza ulteriori dettagli sulle posizioni o sulle decisioni future.

Sul dibattito che riguarda la vendita del Teatro delle Vittorie è intervenuta la Rai sostenendo che dietro c'è un'idea di innovazione, ma Floridia non ci sta e chiede alle istituzioni politiche di occuparsi di ciò In questi giorni si sta parlando molto del futuro delTeatro delle Vittorie, sede dove si sono svolte le riprese di alcuni programmi storici della Rai. A causa di un taglio di fondi, la Rai ha deciso di metterlo in vendita e così questa mattinaFiorello, spinto da Renzo Arbore, è andato a protestare davanti l’entrata, proprio per sottolineare come non sia giusto mettere in vendita un teatro custode della cultura italiana....🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Teatro delle Vittorie, Rai spiega: “Costi insostenibili”; Floridia: “Il servizio pubblico non sa difendere i propri simboli”

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