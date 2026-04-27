Barbara Floridia | Ha ragione Fiorello no alla dismissione del Teatro delle Vittorie

Barbara Floridia ha espresso il suo appoggio alle parole di Fiorello, affermando che il Teatro delle Vittorie non deve essere chiuso. La figura ha sottolineato come l'artista sia più consapevole rispetto a chi gestisce l'azienda radiotelevisiva. La questione riguarda la possibile dismissione del teatro, che secondo questa posizione non dovrebbe avvenire. La dichiarazione si inserisce in un dibattito pubblico sulla gestione di spazi culturali.

« Ha ragione Fiorello, che si dimostra molto più serio e lungimirante di chi amministra la Rai: il Teatro delle Vittorie non può essere dismesso. Chiedo formalmente a tutti i gruppi parlamentari di superare immediatamente lo stallo in Commissione di Vigilanza e di consentire la convocazione con urgenza dei vertici della Rai per un’audizione sul piano immobiliare». Lo afferma la presidente della Commissione di Vigilanza, Barbara Floridia. «Non c'è solo il problema del teatro delle Vittorie, penso anche a quanto sta avvenendo a Venezia, a Firenze e a Milano - prosegue la nota -. Per quanto riguarda la cessione del teatro delle Vittorie, la mia contrarietà è netta.🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Barbara Floridia: "Ha ragione Fiorello, no alla dismissione del Teatro delle Vittorie" Notizie correlate Leggi anche: Fiorello contro la vendita del Teatro delle Vittorie: “E’ un crimine” Leggi anche: Teatro delle Vittorie in vendita, Fiorello: “Un crimine contro la storia dello spettacolo” Una raccolta di contenuti Si parla di: Floridia (M5s): Decreto sicurezza, si inventano norme incostituzionali perché sono incapaci. Barbara Floridia: Ha ragione Fiorello, no alla dismissione del Teatro delle VittorieChiedo ufficialmente a partiti di consentire che se ne occupi la Vigilanza, aggiunge la presidente della Commissione ... gazzettadelsud.it Modica. Presentato il volume ‘C’era una volta la Rai di Barbara FloridiaModica, 20 aprile 2026 - Grande partecipazione a Modica per la presentazione del volume C'era una volta la Rai di Barbara Floridia, presidente della ... radiortm.it