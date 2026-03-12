Festa del cioccolato Campionato di danza e teatro | cosa fare nel weekend a Reggio Calabria

Nel weekend a Reggio Calabria si svolgono diverse iniziative: una festa del cioccolato, un campionato di danza e spettacoli teatrali. Gli eventi si terranno in vari luoghi della città e coinvolgeranno pubblico di tutte le età. La festa del cioccolato prevede degustazioni e laboratori, mentre il campionato di danza e le rappresentazioni teatrali sono in programma in teatri locali.

Evento goloso sul Corso Garibaldi. Al Cilea manifestazione regionale che celebra una delle discipline più amate. Spettacoli da non perdere da Edipus al Coro di Babele Sarà un weekend all'insegna del gusto e del divertimento quello in arrivo con la guida agli eventi clou del fine settimana. Corso Garibaldi si veste di gusto con la Festa del cioccolato e al Cilea si celebra una delle discipline più apprezzate al mondo con il Campionato regionale di danza. Ultimi giorni per lasciarsi trasportare dalla magia del Circo Orfei a Pentimele. Evento davvero particolare al Cheers con il laboratorio poetico per aperitivo. Teatro protagonista in provincia da Villa San Giovanni a Locri.