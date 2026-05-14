' Teatro al tramonto' a Castelfranco di Sotto
A Castelfranco di Sotto, il comune ha organizzato una serie di spettacoli teatrali nelle frazioni, continuando l’iniziativa chiamata 'Teatro al tramonto'. Dopo il primo appuntamento a Orentano, che ha visto la partecipazione di oltre 70 persone, l’amministrazione comunale ha deciso di riproporre questa serie di eventi, tutti a ingresso libero. Le rappresentazioni si svolgono in diverse località del territorio comunale, offrendo agli abitanti l’opportunità di assistere a performance teatrali senza costi d’ingresso.
Dopo il successo del primo appuntamento a Orentano, erano presenti oltre 70 persone, il comune di Castelfranco di Sotto replica con gli spettacoli del programma 'Teatro al tramonto' nelle frazioni, tutti rigorosamente a ingresso libero. Questa volta lo spettacolo è a Villa Campanile, domenica 17. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
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