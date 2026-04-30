Nel teatro romano di Benevento si svolgeranno due giorni dedicati a rievocazioni storiche, attività di archeologia e letture al tramonto. Durante l’evento, si terranno laboratori didattici rivolti ai visitatori e uno spettacolo che ricorderà la Pax Romana. Il sito archeologico sarà aperto al pubblico per l’intera durata dell’evento, con diverse iniziative che coinvolgeranno i partecipanti in un viaggio attraverso il passato della città.

Sabato 2 maggio sarà interamente dedicato alle attività di laboratorio, con esercitazioni e prove tecniche riservate ai rievocatori, ma aperte anche ai visitatori del sito. L’accesso al Teatro per il pubblico è previsto con regolare biglietto di ingresso, secondo le tariffe ordinarie in vigore. Il momento centrale del programma sarà lo spettacolo “La Pax Romana e la costruzione della Prima Europa”, in calendario domenica 3 maggio dalle ore 11.00 alle ore 13.00, con ingresso e partecipazione gratuiti. Il fine settimana si concluderà con un appuntamento originale dedicato alla lettura condivisa. Sull’onda del format internazionale del reading party, domenica 3 maggio alle ore 17.🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Teatro Romano di Benevento: due giorni di rievocazioni storiche, archeologia e reading al tramonto

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