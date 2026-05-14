Taxi Sociale ad Avellino Nargi | Una città che si prende cura di tutti

A Avellino, alcune persone incontrano difficoltà nel compiere atti apparentemente semplici, come raggiungere un appuntamento medico. Per affrontare queste sfide, è stato avviato il progetto Taxi Sociale, un servizio destinato a sostenere chi ha bisogno di assistenza negli spostamenti quotidiani. La proposta mira a garantire maggiore accessibilità ai servizi sanitari e a migliorare la qualità di vita dei cittadini.

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Ad Avellino ci sono persone che ogni giorno vivono ostacoli semplici solo in apparenza. Andare a una visita medica. Fare la spesa. Raggiungere un ufficio. Uscire di casa e sentirsi parte della città.Per molti anziani, persone con disabilità e cittadini fragili, tutto questo diventa complicato.🔗 Leggi su Avellinotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Una città che si prende cura: Riccione inaugura il suo Green Day’è un’immagine che racconta meglio di tutte la direzione intrapresa dal Comune di Riccione: quella di una città che progetta il proprio futuro... Festival del Volontariato a Mirano, città che si prende curaA Mirano prosegue il Festival del Volontariato 2026 “Mirano, città che si prende cura”, promosso dal Comune e dal Forum del Terzo Settore, con un... Argomenti più discussi: Taxi Sociale ad Avellino, Nargi: Una città che si prende cura di tutti; La città dei 5 minuti, la Metro senza pali e il taxi sociale: mobilità, le proposte dei candidati; Irpinia Hub, nuovi modelli di welfare e innovazione sociale: partecipazione e visione all’Abbazia del Goleto; Avellino, il Partito Liberaldemocratico sostiene Laura Nargi: Il progetto più autentico per la città. In Alta Irpinia nasce il taxi sociale per anzianiUn taxi sociale al servizio delle persone con ridotte capacità motorie: la Città dell'Alta Irpinia, che comprende 25 comuni della provincia di Avellino, fa partire la sperimentazione del servizio ... ansa.it