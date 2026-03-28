Una città che si prende cura | Riccione inaugura il suo Green Day

Riccione ha celebrato il suo Green Day con un evento dedicato alla sostenibilità e al rispetto dell’ambiente. Durante la giornata sono state organizzate iniziative pubbliche e attività di sensibilizzazione, coinvolgendo cittadini e associazioni locali. La città ha inoltre promosso interventi per migliorare la qualità urbana e preservare aree naturali, tra cui un intervento di tutela di un nido di tartaruga protetto in zona costiera.

’è un’immagine che racconta meglio di tutte la direzione intrapresa dal Comune di Riccione: quella di una città che progetta il proprio futuro puntando su sostenibilità, qualità urbana e benessere, e che allo stesso tempo sa mobilitarsi come comunità per proteggere un nido di tartaruga, trasformando un evento naturale in un’esperienza collettiva di responsabilità e partecipazione. È il segno concreto di un cambiamento già in atto, che unisce politiche urbanistiche, tutela della biodiversità e coinvolgimento attivo di cittadini, istituzioni e operatori del territorio. È da qui che prende forma il primo Green Day, una giornata che unisce visione e azione, pianificazione e partecipazione, e che rende evidente l’impegno dell’amministrazione comunale nel costruire un modello di sviluppo sostenibile. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Una città che si prende cura: Riccione inaugura il suo Green Day Articoli correlati Riccione celebra il suo primo "Green Day": dalla città verde alla tutela delle tartarugheSabato 28 marzo si svolgerà a Riccione il primo "Green Day", un appuntamento nato per celebrare l'armonia tra spazio urbano e ambiente naturale. A Riccione è già sbocciata la Pasqua: “Il Parco dei tulipani” inaugura il lungo calendario di appuntamenti in cittàDallo show travolgente di Cristina D’Avena alla fattoria più strana del mondo fino alle risate in compagnia della brigata di Giuseppe Giacobazzi A... Contenuti utili per approfondire Una città che si prende cura Riccione... Temi più discussi: Green Day - Riccione città-ecosistema; Riccione celebra il Green Day: dalla città verde alla tutela delle tartarughe; Riccione celebra il Green Day: dalla città verde alla tutela delle tartarughe; Riccione, domani il primo Green Day: la città celebra la sostenibilità e le tartarughe marine. Un patto tra città e natura: Riccione lancia il suo primo Green DayA Riccione, sabato 28 marzo si svolgerà il primo Green Day, un appuntamento nato per celebrare l'armonia tra spazio urbano e ambiente naturale. Si tratta di ... chiamamicitta.it Riccione celebra il primo Green Day tra sostenibilità, natura e musicaAl via la giornata dedicata alla trasformazione della città in un ecosistema sostenibile, con il progetto Verde Riccione ... altarimini.it Green Day Italy - Italian Rage and Love - facebook.com facebook