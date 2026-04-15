Festival del Volontariato a Mirano città che si prende cura

A Mirano si tiene il Festival del Volontariato 2026, intitolato “Mirano, città che si prende cura”. L’evento è organizzato dal Comune e dal Forum del Terzo Settore e comprende diverse iniziative dedicate al benessere, all’inclusione e alla comunità. La manifestazione prosegue con un calendario di appuntamenti che coinvolgono cittadini, associazioni e operatori locali per promuovere il volontariato e l’impegno sociale.

A Mirano prosegue il Festival del Volontariato 2026 “Mirano, città che si prende cura”, promosso dal Comune e dal Forum del Terzo Settore, con un calendario di eventi dedicati al benessere, all’inclusione e alla comunità.Il programma della settimana propone tre appuntamenti che uniscono cultura.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Presentiamo il Festival del Volontariato 2026 Notizie correlate Una città che si prende cura: Riccione inaugura il suo Green Day’è un’immagine che racconta meglio di tutte la direzione intrapresa dal Comune di Riccione: quella di una città che progetta il proprio futuro... Mirano Summer Festival dona 10mila euro alla Fondazione Città della SperanzaUna cena benefica con 100 ospiti ha celebrato il legame tra l'associazione Volare 4. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Festival del Volontariato 2026: domenica 12 aprile Tutti in piazza!; Festival del Volontariato: Echi di passaggi mercoledì 8 aprile; Al via il 30 aprile il Festival dell’Asparago bianco di Zambana: 250 volontari coinvolti; Nasce il primo Festival dell’Ascolto. Arriva il ’Festival del volontariato’. La Caritas chiama tutti a raccoltaIn occasione del Giubileo, la Caritas Diocesana organizza il Festival del volontariato ’Donatori di Speranza’, in programma venerdì 24 maggio... In occasione del Giubileo, la Caritas Diocesana ... lanazione.it Festival del volontariato, al via la sedicesima edizione: da domani tre giorni di eventiAl via la sedicesima edizione del festival del volontariato in programma da domani 11 a domenica 14 maggio. Numerose le iniziative previste nel calendario. Nel dettaglio, la prima giornata si aprirà ... ilmessaggero.it : il Festival del Volontariato “Mirano, Città che si prende cura”, organizzato da Comune di Mirano e il Forum del Terzo Settore e Volontariato, vivrà il momento ce - facebook.com facebook