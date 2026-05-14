A Taranto, in piazza Fontana, si sono svolte manifestazioni contro il razzismo e la violenza. Le associazioni locali hanno sottolineato come l’indifferenza dei passanti possa aver contribuito all’aggressione di Bakary. Inoltre, hanno espresso perplessità sui recenti decreti sulla sicurezza, ritenendoli troppo limitati per affrontare i problemi di insicurezza e discriminazione presenti in città. La mobilitazione ha coinvolto diverse realtà del territorio.

? Punti chiave Come può l'indifferenza dei passanti aver facilitato l'aggressione di Bakary?. Perché le associazioni locali ritengono insufficienti i nuovi decreti sulla sicurezza?. Chi sono le forze politiche che chiedono interventi sulle radici educative?. Quali dinamiche di marginalità hanno reso vulnerabile il giovane lavoratore?.? In Breve Presidio in Piazza Fontana giovedì 14 maggio ore 17:30. Partecipano Liberà Taranto, Associazione Babele, Mediterranea Saving Humans e Comunità africana. Giuseppe Mastrocinque delle Acli e Sabino De Razza di Rifondazione Comunista aderiscono. L'aggressione al cittadino maliano è avvenuta all'alba mentre si recava al lavoro.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Taranto, piazza Fontana: mobilitazione contro il razzismo e la violenza

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