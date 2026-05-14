Taranto omicidio di piazza Fontana | individuato il sesto fermato Indagine della polizia

Da noinotizie.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella mattina, la polizia ha individuato e fermato un sospetto ritenuto il sesto membro di un gruppo coinvolto in un episodio di omicidio avvenuto in piazza Fontana a Taranto. Le forze dell’ordine hanno eseguito un blitz nelle prime ore del giorno, portando al fermo del presunto individuo. L’indagine procede per chiarire i dettagli dell’accaduto e il ruolo di ciascun sospetto.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Stando ad indiscrezioni il sesto presunto componente del gruppo è stato individuato all’alba dalla polizia ed è stato bloccato. È un maggiormenne. Oggi interrogatorio di garanzia   L'articolo proviene da Noi Notizie..🔗 Leggi su Noinotizie.it

taranto omicidio di piazza fontana individuato il sesto fermato indagine della polizia
© Noinotizie.it - Taranto, omicidio di piazza Fontana: individuato il sesto, fermato Indagine della polizia
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Leggi anche: Taranto, indagine sull’omicidio di piazza Fontana: alla ricerca dei responsabili, si teme giovanissimi Polizia

Leggi anche: Taranto, accusa: omicidio di piazza Fontana, cinque fermati tra cui quattro minorenni Polizia

Temi più discussi: Eravamo in debito con lui: il lato umano dell'indagine che ha commosso i poliziotti; Taranto, indagine sull'omicidio di piazza Fontana: alla ricerca dei responsabili, si teme giovanissimi; Omicidio a Taranto, procuratore 'colpita persona vulnerabile e indifesa'; Omicidio di piazza Fontana, la ricostruzione della Polizia: Aggredito con ferocia da 5 giovani, poi lasciato agonizzante.

indagine della taranto omicidio di piazzaTaranto, omicidio Bakari Sako: indagini sul sesto giovaneL’omicidio di Bakari Sako a Taranto potrebbe avere un altro protagonista. Gli investigatori stanno lavorando per identificare un sesto giovane che, secondo le prime ricostruzioni, avrebbe preso parte ... pugliapress.org

indagine della taranto omicidio di piazzaOmicidio di Bakari Sako a Taranto Vecchia: fermato il sesto membro della baby gang, è un 22enneLa Squadra mobile chiude il cerchio sull’aggressione al bracciante maliano di 35 anni: sei indagati per omicidio aggravato dai futili motivi ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web