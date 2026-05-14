Taranto omicidio di piazza Fontana | individuato il sesto fermato Indagine della polizia
Nella mattina, la polizia ha individuato e fermato un sospetto ritenuto il sesto membro di un gruppo coinvolto in un episodio di omicidio avvenuto in piazza Fontana a Taranto. Le forze dell’ordine hanno eseguito un blitz nelle prime ore del giorno, portando al fermo del presunto individuo. L’indagine procede per chiarire i dettagli dell’accaduto e il ruolo di ciascun sospetto.
Stando ad indiscrezioni il sesto presunto componente del gruppo è stato individuato all’alba dalla polizia ed è stato bloccato. È un maggiormenne. Oggi interrogatorio di garanzia L'articolo proviene da Noi Notizie..🔗 Leggi su Noinotizie.it
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