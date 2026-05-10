Taranto indagine sull’omicidio di piazza Fontana | alla ricerca dei responsabili si teme giovanissimi Polizia
Un uomo di 35 anni è stato ucciso ieri all’alba in piazza Fontana a Taranto. Le forze dell’ordine stanno indagando sull’episodio, ipotizzando che possa trattarsi di una lite sfociata in un colpo di pistola. Si temono coinvolgimenti di giovanissimi e sono in corso verifiche per identificare eventuali responsabili. La polizia sta esaminando le testimonianze e i rilievi sul luogo dell’omicidio.
Forse una lite, culminata nello sparo che ha ucciso il 35enne maliano. Indagine a Taranto per l’omicidio di ieri all’alba in piazza Fontana. L’ipotesi è che un gruppo di giovanissimi (secondo alcuni resoconti, anche minorenni) abbia appunto litigato con migrante fino allo sparo per il quale è morto l’uomo. Indaga la polizia. L'articolo proviene da Noi Notizie..🔗 Leggi su Noinotizie.it
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