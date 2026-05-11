Taranto accusa | omicidio di piazza Fontana cinque fermati tra cui quattro minorenni Polizia

Da noinotizie.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Taranto, la polizia ha fermato cinque persone nell'ambito di un'indagine legata a un omicidio avvenuto in piazza Fontana. Tra i fermati ci sono quattro minorenni. Le autorità hanno avviato le operazioni di identificazione e cattura, senza fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni o sui sospetti. Le indagini continuano per chiarire le responsabilità e i fatti legati a questo episodio.

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