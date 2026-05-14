Nella città di Taranto, la polizia ha identificato e fermato all’alba un sospetto considerato il sesto membro di un gruppo coinvolto in un omicidio avvenuto in piazza Fontana. L’indagine è coordinata dalle autorità che hanno condotto le operazioni di identificazione e fermo. La notizia si basa su indiscrezioni non ufficiali e al momento non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sulle modalità dell’arresto o sull’identità del sospetto.

Stando ad indiscrezioni il sesto presunto componente del gruppo è stato individuato all’alba dalla polizia ed è stato bloccato. È un maggiorenne. Oggi interrogatorio di garanzia per il maggiorenne fermato nei giorni scorsi. Bakari Sako, 35 anni, bbracciante maliano, fu ucciso all’alba del 9 maggio a Taranto, in piazza Fontana. Accoltellato, stando all’accusa, al culmine di un’aggressione da parte di giovanissimi fra cui quattro minorenni, pure fermati. Bakari Sako stava andando a lavorare. L'articolo Taranto, omicidio di piazza Fontana: individuato il presunto sesto, fermato Indagine della polizia proviene da Noi Notizie. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

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