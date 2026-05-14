A Taranto un ragazzo di 19 anni, attualmente detenuto nel carcere locale, è stato interrogato nell’ambito di un'indagine sull’omicidio avvenuto in piazza Fontana. Durante l’interrogatorio di garanzia, ha deciso di non rispondere alle domande ma ha dichiarato di essere estraneo all’omicidio della vittima, affermando di non aver avuto alcun coinvolgimento nel fatto. Nei giorni scorsi, il giovane è stato tra le persone fermate nell’ambito delle indagini sulla vicenda.

Sottoposto a interrogatorio di garanzia il 19enne si è avvalso della facoltà di non rispondere. Ma ha fatto, dal suo fermo (è detenuto nel carcere di Taranto) una dichiarazione: estraneo all'omicidio di Sakari Bako, non sfiorato neanche con un dito. All'alba è stato fermato dalla polizia un 22enne ritenuto il sesto componente fel gruppo che ha ucciso il 35enne bracciante maliano a Taranto, in piazza Fontana, lo scorso sabato alle 5 e mezza del mattino. . 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Taranto, omicidio di piazza Fontana: 19enne si dice estraneo È tra i fermati nei giorni scorsi

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