Taranto | fermato il sesto aggressore della baby gang indagata per l'omicidio di Bakari Sako è un 22enne

A Taranto, gli agenti della Squadra mobile hanno fermato un 22enne considerato il sesto membro di una baby gang coinvolta nell’omicidio di Bakari Sako avvenuto il 9 maggio scorso in piazza Fontana. La vittima è stata colpita con tre coltellate durante un episodio che ha scosso la città. La polizia continua le indagini per chiarire i dettagli dell’aggressione e identificare tutti i responsabili.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

È stato fermato dagli agenti della Squadra mobile di Taranto anche il sesto componente della baby gang che il 9 maggio scorso in piazza Fontana a Taranto vecchia avrebbe ucciso con tre coltellate Bakari Sako.🔗 Leggi su Fanpage.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Bracciante Bakari Sako ucciso a Taranto dalla baby gang, in cinque fermati per l'omicidio del 35enneSvolta nell’omicidio di Bakari Sako, il bracciante maliano ucciso a Taranto: le indagini coordinate dalla Squadra Mobile hanno condotto al fermo di... Omicidio a Taranto, fermato il sesto componente della baby gangA cinque giorni di distanza dall'aggressione costata la vita a Sako Bakari, il 35enne bracciante agricolo originario del Mali ucciso a coltellate a... Temi più discussi: Omicidio di Bakari Sako a Taranto Vecchia: fermato il sesto membro della baby gang, è un 22enne; Sako Bakari, il bracciante ucciso a Taranto: fermato il sesto componente della baby gang, è un 22enne; Taranto, arrestato il sesto ragazzo del branco che ha ucciso Sako Bakari; Omicidio a Taranto, fermato il sesto componente della baby gang. Per l'omicidio a Taranto di Sako Bakari, il 35enne bracciante agricolo originario del Mali ucciso con tre coltellate, è stato fermato il sesto componente di una baby gang, un 22enne. Oggi l'interrogatorio dell'altro maggiorenne #ANSA x.com Bakari Sako, fermato il sesto componente della baby gang che lo ha ucciso a pugni: è un 22enneAnche il sesto presunto componente della baby gang coinvolta nell'aggressione costata la vita a Sako Bakari è stato individuato e fermato dalla Squadra mobile di Taranto. A ... leggo.it Omicidio Sako Bakari a Taranto: fermato il sesto componente della baby gang, mancava solo luiÈ stato individuato e fermato dalla Squadra mobile di Taranto anche il sesto presunto componente della baby gang coinvolta nell'aggressione costata la vita a Sako Bakari, il 35enne bracciante agricolo ... tg.la7.it