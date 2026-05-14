Taranto | fermato il sesto aggressore della baby gang indagata per l'omicidio di Bakari Sako è un 22enne
A Taranto, gli agenti della Squadra mobile hanno fermato un 22enne considerato il sesto membro di una baby gang coinvolta nell’omicidio di Bakari Sako avvenuto il 9 maggio scorso in piazza Fontana. La vittima è stata colpita con tre coltellate durante un episodio che ha scosso la città. La polizia continua le indagini per chiarire i dettagli dell’aggressione e identificare tutti i responsabili.
È stato fermato dagli agenti della Squadra mobile di Taranto anche il sesto componente della baby gang che il 9 maggio scorso in piazza Fontana a Taranto vecchia avrebbe ucciso con tre coltellate Bakari Sako.🔗 Leggi su Fanpage.it
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