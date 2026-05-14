A Taranto, un ragazzo di 15 anni ha ammesso di aver colpito con un coltello una vittima durante un episodio di violenza che ha portato alla morte. La polizia ha fermato finora sei persone coinvolte in relazione a quanto accaduto. L'indagine prosegue per chiarire i dettagli dell'aggressione e le responsabilità dei coinvolti.

A cinque giorni di distanza dall'aggressione costata la vita a Sako Bakari, il 35enne bracciante agricolo originario del Mali ucciso a coltellate a Taranto, è stato individuato e fermato anche il sesto presunto componente della baby gang responsabile della violenza. Secondo quanto si apprende si tratterebbe di un 22enne, secondo maggiorenne del gruppo, residente nel centro storico del capoluogo ionico. Il provvedimento di fermo è stato eseguito dai poliziotti della squadra mobile su disposizione della procuratrice Eugenia Pontassuglia e della sostituta Paola Ranieri., Secondo quanto emerge dagli atti dell'inchiesta, già nei precedenti decreti di fermo si faceva riferimento a "un sesto individuo che in quel momento era ai tavolini del bar", accusato di aver colpito la vittima con un pugno durante il pestaggio.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Omicidio a Taranto, fermato il sesto componente della baby gang

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