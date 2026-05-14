A Taranto si sono susseguite manifestazioni e prese di posizione dopo l'omicidio di Sakari Bako, avvenuto di recente nella città. Le autorità hanno avviato indagini per chiarire le circostanze del fatto, mentre numerosi cittadini hanno espresso il loro cordoglio e chiesto giustizia. La comunità locale ha deciso di non rimanere in silenzio di fronte a un episodio che ha scosso l’intera area, manifestando il proprio dissenso e la volontà di fare luce sulla vicenda.

“Disapprovo quello che dici ma difenderò fino alla morte il tuo diritto a dirlo.” (Evelyn Beatrice Hall, saggio su Voltaire) Ospedale di Putignano: estratta scheggia metallica di due centimetri e mezzo, salvato occhio di un operaio Intervento complesso Giochi del Mediterraneo Taranto 2026: si è arrabbiato il commissario per “ricostruzioni false e fuorvianti” Massimo Ferrarese Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Taranto, che non vuole rimanere in silenzio Dopo l'omicidio di Sakari Bako

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