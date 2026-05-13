Dopo l’omicidio di Sakari Bako, in città si sono susseguite diverse reazioni, tra cui una manifestazione annunciata per domani. Durante una conferenza stampa, la procuratrice minorile ha sottolineato la necessità di una “nuova grammatica civile” per Taranto, senza fornire dettagli specifici su iniziative concrete. La vicenda ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica e delle autorità locali.

Daniela Putignano, procuratrice minorile a Taranto, ha chiesto nella conferenza stampa di ieri che nella città ci sia una nuova grammatica civile. Non bastano gli strumenti di verifica e controllo delle situazioni, ad esempio quelle dei quattro minorenni fermati per l’omicidio di Sakari Bako erano particolarmente complicate. Serve una nuova grammatica civile. Deve riguardare tutti. In senso preventivo. La caccia indiscriminata allo straniero, nero (anzi no, meglio negro) possibilmente, deve finire. Basta con la favola vergognosa e inaccettabile del fatto che i migranti vengono a rubare il lavoro, sono stupratori ecc. Sentire dalle parole della procuratrice Eugenia Pontassuglia che il bracciante maliano aveva cercato rifugio in un bar e ne è stato mandato via è una vergogna per tutti.🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - “Una nuova grammatica civile” per Taranto: dopo l’omicidio di Sakari Bako, additata come Alabama Domani una manifestazione

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