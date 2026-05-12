Taranto | omicidio di Sakary Bako accoltellato e picchiato con violenza inaudita Quattro minorenni e un maggiorenne detenuti Polizia

La Polizia ha annunciato che nel tardo pomeriggio di ieri è stato arrestato un gruppo di persone, tra cui quattro minorenni e un adulto, in relazione a un episodio avvenuto a Taranto. Secondo quanto riferito, la vittima è stata accoltellata e colpita con violenza durante un'aggressione. La polizia sta indagando sulle circostanze dell'aggressione, che si è svolta in un'area della città.

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Di seguito un comunicato diffuso dalla polizia: La Polizia di Stato nel tardo pomeriggio di ieri ha dato esecuzione ad un Decreto di fermo di indiziato di delitto emesso dalla Procura della Repubblica di Taranto e ad un Decreto di fermo di indiziato di delitto emesso dalla Procura per i Minorenni di Taranto nei confronti dei presunti responsabili (quattro minori ed un maggiorenne) dell’omicidio avvenuto all’alba di sabato scorso in Piazza Fontana ai danni di un 35enne cittadino maliano. Le indagini svolte dalla Squadra Mobile, sotto il costante coordinamento delle due Procure della Repubblica, hanno preso avvio a seguito della segnalazione pervenuta al 118 nelle prime ore di sabato 9 maggio scorso che riferiva della presenza di un uomo che versava in stato di incoscienza sul manto stradale.🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Taranto: omicidio di Sakary Bako, accoltellato e picchiato “con violenza inaudita”. Quattro minorenni e un maggiorenne detenuti Polizia ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video 22 GENNAIO 2026 TARANTO PROCESSO NARDELLI; IN APPELLO IL PM DE NOZZA CHIEDE CONFERMA ERGASTOLO Notizie correlate Leggi anche: Taranto, accusa: omicidio di piazza Fontana, cinque fermati tra cui quattro minorenni Polizia Omicidio di piazza Fontana, fermati quattro minorenni: indagato anche un maggiorenneTarantini Time QuotidianoÈ stata un’aggressione fulminea e brutale quella costata la vita a Sacko Bakari, il 35enne originario del Mali ucciso... Si parla di: Omicidio Bakary Sako, fermate 5 persone: 4 sono minorenni; Taranto, uccisione Bakary Sako: Scalera e Cgil condannano odio social e chiedono interventi. Taranto: omicidio di Sakary Bako, accoltellato e picchiato con violenza inaudita. Quattro minorenni e un maggiorenne detenuti PoliziaDi seguito un comunicato diffuso dalla polizia: La Polizia di Stato nel tardo pomeriggio di ieri ha dato esecuzione ad un Decreto di fermo di indiziato di delitto emesso dalla Procura della Repubblica ... noinotizie.it