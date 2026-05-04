Questa mattina, nella zona centrale di Milano, un treno della metropolitana ha subito una frenata improvvisa, causando il panico tra i passeggeri. Alcuni sono rimasti contusi e sono stati soccorsi sul posto, mentre altri hanno riportato ferite di lieve entità. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per gestire la situazione. Al momento, non si registrano feriti gravi.

Diversi contusi tra i passeggeri ma, al momento, nessun ferito grave, a causa di una frenata improvvisa che si è verificata questa mattina su un convoglio della metropolitana a Milano. Atm ha precisato che la frenata d'emergenza è stata necessaria per evitare di investire una persona che si era gettata sui binari all'arrivo della metro, probabilmente per suicidarsi, e che si è salvata. È accaduto nella stazione M1 di Cadorna alle 08.40, e subito sul posto oltre al 118, che ha prestato soccorso ai vari feriti e contusi, e che è giunto con cinque ambulanze e l'automedica, sono giunte anche Polizia Locale e Polmetro. Soccorsa anche la persona che ha tentato il suicidio.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Frenata brusca della metro in centro a Milano, contusi e feriti

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