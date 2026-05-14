Tar Pescara | proprietari possono vietare la caccia per motivi etici

In una recente decisione, i proprietari di terreni possono imporre divieti di caccia motivati da ragioni etiche, senza dover ricevere l’approvazione della Regione. La normativa ha modificato i criteri con cui vengono concessi o negati i divieti, eliminando le procedure automatiche precedenti. Questa scelta consente a chi possiede terreni di dichiarare esplicitamente il proprio dissenso alla caccia per motivi morali, senza che la Regione possa opporsi automaticamente a tali richieste.

? Punti chiave Come può un proprietario bloccare la caccia per motivi morali?. Perché la Regione non può più negare i divieti con automatismi?. Chi ha vinto la battaglia legale durata cinque anni in Abruzzo?. Quali conseguenze avrà questa sentenza sulla gestione della fauna regionale?.? In Breve Ricorso iniziato nel 2021 contro i dinieghi della Regione Abruzzo. Legali Michele Pezone e Herbert Simone assistono la ricorrente nel caso. Augusto De Sanctis della Stazione Ornitologica Abruzzese commenta la sentenza. Limite del 30 per cento territoriale non è più un tetto insuperabile. Il Tar di Pescara ha emesso la sentenza numero 254 del 2026, stabilendo che un proprietario può vietare l’accesso ai cacciatori nel proprio terreno per ragioni etiche e morali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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